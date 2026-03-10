Песков: Уиткофф в постоянном контакте с Россией

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия признательна США за посреднические усилия по Украине.

«Этот канал общения действительно позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков обратил внимание, что все стороны заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине. «Трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия»,— подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Так он прокомментировал итоги телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лусине Баласян