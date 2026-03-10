В Москве начали проводить операции по пересадке кистей

На базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского запустили программу аллотрансплантации кистей — пересадки кистей пациентам, потерявшим конечности. Об этом рассказала главный внештатный пластический хирург Минздрава России и Депздрава Москвы Наталья Мантурова.

В стране уже провели операции по трансплантации одной и сразу двух кистей, уточнила госпожа Мантурова. По ее словам, в мире подобные операции считаются одними из самых сложных.

Первая в России успешная аллотрансплантация кисти была выполнена в Склифе 20 апреля 2025 года. Пациентом был мужчина, из-за травмы потерявший правую кисть и часть предплечья. Он пытался использовать бионический экзопротез, но перестал применять его из-за ограниченной функциональности. Операцию ему проводили более 9 часов. Во время нее были соединены артерии, вены и нервные окончания. Сразу после операции мужчина смог двигать пальцами, а через три месяца начал выполнять рукопожатие и мог держать предметы повседневного обихода.

Над развитием нового направления в Москве работает большая команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. С. С. Юдина, пишет ТАСС.