В Москве задержаны подозреваемые в производстве 4,2 тыс. л поддельного вина

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в нелегальном производстве и сбыте алкоголя. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. При обысках обнаружены резервуары со спиртным общим объемом более 30 т, а также свыше 4,2 тыс. л готового к продаже вина без необходимой госмаркировки.

По словам госпожи Волк, производство алкоголя располагалось в подсобных помещениях в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Предварительно бизнес организовал владелец одного из кафе. Спиртное разливали по бутылкам с вручную наклеенной этикеткой и продавали в мелкие торговые точки и заведения общепита.

Продукцию направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 (производство, хранение и сбыт товаров без обязательной маркировки) и ст. 171.3 (незаконное производство и оборот спиртного и спиртосодержащей продукции) УК.