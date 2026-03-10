Главу УК в Рязани задержали после гибели женщины из-за наледи

Руководителя управляющей компании (УК) задержали в Рязани после гибели женщины, на которую упала наледь с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР в мессенджере Max.

Инцидент произошел 4 марта на Первомайском проспекте. С крыши жилого дома на тротуар упала наледь и травмировала 27-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Задержанный руководитель УК, обслуживающей дом, проходит по делу подозреваемым. Следствие решает вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности.