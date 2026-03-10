«Теперь нет необходимости сидеть перед экраном на диване»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Магазины на диване перебрались в соцсети. Подробное описание рыболовецкой снасти и бижутерии перекочевало с телеэкранов на платформы. Теперь, правда, нет необходимости сидеть перед экраном на диване.

Предприниматели в сфере электронной коммерции используют новую стратегию для продвижения товаров: такие прямые трансляции сочетают в себе прямые эфиры и e-commerce. Продавцы проводят «шоу» в прямом эфире и общаются со своей аудиторией в режиме реального времени, а зрители совершают покупки непосредственно во время трансляции, не покидая приложение.

По словам маркетологов, человек, смотря видео, проживает почти такой же опыт знакомства с товаром, как если бы зашел в магазин. При этом идти в торговый центр не нужно, если это занятие не по душе. Бизнес отмечает большую вовлеченность покупателей, смотрящих стримы, и меньшее число возвратов из-за того, что товаров «выглядит не как на фото». Кроме этого, длительное касание информирует пользователя соцсетей о бренде. И, в конце концов, это развлечение и ассоциируется с приятным опытом.

Такой формат активно развивается на разных площадках, включая YouTube, TikTok, Taobao, зарубежные маркетплейсы вроде Amazon. Лучшие продавцы, которые нащупали свою нишу, зарабатывают пяти- и шестизначные суммы за одну прямую трансляцию. Один из примеров — Гарри Луу, который заработал $42 тыс. за один день, продав два редких растения: одно за $26 тыс., а другое за $16 тыс. в Palmstreet, приложении для прямых трансляций, специально предназначенном для продажи редких растений и других уникальных товаров.

Гарри — бывший математик, но покинул академическую среду в 2024 году, чтобы заниматься любимым делом — выращивать домашние растения. Также он увлекся прямыми трансляциями с рассказами о них и понял, что на этом можно зарабатывать. Как он говорил в беседе с Business Insider, зритель стрима может задать любой вопрос прямо во время просмотра, а это главное преимущество продаж вживую.

