Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Архив пресс-службы Фото: Dior Следующая фотография 1 / 2 Фото: Архив пресс-службы Фото: Dior

В юности гадалка предсказала сыну богатого коммерсанта Кристиану Диору, что однажды он потеряет все, но вернет себе состояние благодаря женщинам. Она оказалась права: когда отец Диора разорился и умер, юноше, обожавшему живопись, пришлось бросить свою картинную галерею и заняться рисованием женских платьев и шляпок.

Успех пришел почти мгновенно: в 1937-м его модели нашли первых покупателей, в 1941-м он открыл парфюмерную лавку, а в 1946-м — собственный модный дом. Он вернул в моду женственность, создал платья с широкими поясами и приталенные жакеты, подчеркивавшие бюст.

Наряды от Диора обожали Мэрилин Монро, Эдит Пиаф и принцесса Маргарет. Марлен Дитрих ради платьев от модельера отказалась от своих знаменитых брючных костюмов. Он работал с Альфредом Хичкоком и Роланом Пети. Он достиг в мире моды всего, но иногда жалел о своей галерее. И все же мир получил вместо заурядного галериста великого кутюрье. Судьба справедлива, она ведь тоже женщина.

Павел Шинский