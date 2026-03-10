Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Летний теплый вечер, вы пришли на концерт Бетховена. Для одного эта музыка — просто приятный фон, для другого — почти религиозное переживание, которое заставляет сердце биться чаще, душу сжиматься от невыносимой легкости бытия, а кожу — покрываться мурашками. Что делает нас такими разными, казалось бы, в обычной человеческой способности чувствовать прекрасное? Ученые из Нидерландов выяснили, что ответ хранится в наших генах.

Предыдущие исследования показали, что мурашки, которые вызывает музыка, живопись или литература, рождаются благодаря тем же нейронам, которые участвуют в обработке биологических стимулов — к примеру, любимой еды или приятных ощущений. Но у всех эта реакция разная: кому-то достаточно послушать песню из детства и почувствовать эстетический озноб, а кто-то остается хладнокровным.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что примерно треть вариаций в склонности к сильным ощущениям от прекрасного досталась нам по наследству. Любопытно, что часть этих генетических механизмов была общей для музыки, поэзии и живописи и к тому же связана с такими чертами личности, как открытость новому опыту. Но были и генетические влияния, которые срабатывали избирательно: одни отвечали за острую реакцию на песни, другие — на картины. У природы свои рецепты, как заставить нас реагировать на искусство. Но если вы вдруг расплачетесь в картинной галерее, возможно, эта чувствительность досталась вам от дедушки.

Анна Кулецкая