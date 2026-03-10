Челябинская область попала в топ-10 рейтинга по числу аварий с электросамокатами

В 2025 году в Челябинской области произошло 106 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Регион занял восьмое место по числу ДТП с такими транспортными средствами. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на данные ГИБДД.

В авариях с участием СИМ в прошлом году в области погибли два человека, пострадали 108.

В целом по стране в 2025 году произошло 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. В них погибли 68 человек, еще 3,4 тыс. получили травмы. В топ-3 регионов по количеству подобных аварий попали Москва (629 аварий; четверо погибших, 660 пострадавших), Краснодарский край (198; пять погибших, 202 пострадавших) и Санкт-Петербург (193; шесть погибших, 193 пострадавших).

Меньше всего ДТП с участием СИМ зафиксировано в Республике Башкортостан (39; один погибший, 41 пострадавший), Тульской области (43; один погибший, 44 пострадавших) и Республике Татарстан (45; погибших нет, 50 пострадавших).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2026 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил езды на электросамокатах и их содержания. Максимальный штраф составляет 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска