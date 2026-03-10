Правительство не поддержало проект о налоге на прибыль для частных клиник

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности, как узнал «Ъ», не поддержала проект, предлагавший установить 5-процентный налог на прибыль для частных медорганизаций. Как сказано в отзыве на проект, его не поддержали также Минздрав, Минюст, Минфин и Минэкономики.

Автор проекта — председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов — говорил, что сейчас ставка налога на прибыль для частных клиник фактически нулевая, хотя рынок резко рос в последние годы. В правкомиссии отметили, что нулевая ставка налога — только у тех медорганизаций, которые соблюдают условия, прописанные в Налоговом Кодексе (НК).

Эти условия включают в том числе наличие лицензии на медицинскую или образовательную деятельность, получение 90% доходов от этой деятельности. Кроме того, клиника, претендующая на такую налоговую ставку, не должна в налоговом периоде совершать операции с векселями и производными финансовыми инструментами. При несоблюдении этих и других условий, установленных ст. 284.1 НК, к медицинской организации применяется общеустановленная налоговая ставка по налогу на прибыль — 25%, говорится в отзыве правкомиссии.

«В пояснительной записке к законопроекту достаточных обоснований целесообразности установления для частных медицинских организаций, соблюдающих указанные условия, налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 5% не приводится», — считает правкомиссия.

Кроме того, вопросы у членов комиссии вызвало то, что реализация законопроекта, по задумке автора, должна обеспечить дополнительные доходы бюджету. Но объем этих доходов — не рассчитан.

Оборот рынка медуслуг в России по итогам 2025 года составил 7,4 трлн руб., увеличившись на 12,6% год к году, следует из оценки BusinesStat. Рынок частных медуслуг, как отмечал Сергей Леонов, в 2025 году он может достичь отметки 1,83 трлн руб. В городах-миллионниках, в частности, оборот вырос с 433 млрд руб. в 2020 году до 822 млрд в 2024 году – на 90%. Введение налога позволило бы собрать в бюджеты регионов от 20 до 30 млрд руб., говорил автор проекта.

