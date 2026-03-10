Песков: трехсторонний формат переговоров по Украине нужно продолжать

Переговоры с участием России, США и Украины по урегулированию необходимо продолжать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом пока нет договоренности о дате следующей встречи в таком формате.

«Главная конкретика (телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.— “Ъ”) — это то, что трехсторонний формат нужно продолжать, именно трехсторонний. В нем все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия»,— сказал представитель Кремля журналистам.

17-18 февраля в Женеве завершился третий раунд трехсторонних консультаций Украины, России и США. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными. СМИ сообщали, что следующая встреча планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби, но из-за войны на Ближнем Востоке начали обсуждать альтернативную площадку.

Лусине Баласян