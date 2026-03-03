В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 8%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области за неделю составила 30,5 тыс. случаев, включая 14,5 тыс. в Екатеринбурге, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Показатель снизился на 8% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 13,6% ниже среднего многолетнего уровня.

Среди заболевших преобладали дети — их доля составила 58,2%. В ходе лабораторного мониторинга выявлены сезонные коронавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа, гриппа и другие возбудители. Ситуация по распространению респираторных заболеваний в регионе остается стабильной, уровень заболеваемости ниже средних многолетних значений.

Напомним, в середине февраля на Среднем Урале было зарегистрировано 34 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 16 тыс. в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина