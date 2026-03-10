Песков: Трамп не ставил России условий о прекращении огня перед переговорами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 9 марта не ставил условий о прекращении огня для продолжения переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Таких условий не выставлялось»,— сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал сообщение США об итогах телефонного разговора, в котором упоминался призыв Дональда Трампа к прекращению огня. «Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина»,— пояснил Дмитрий Песков.
Владимир Путин говорил, что Россия не согласится на временное прекращение огня, а боевые действия должны завершиться после заключения итогового мирного соглашения. С предложением о перемирии прежде выступала Украина.