Песков: Трамп не ставил России условий о прекращении огня перед переговорами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 9 марта не ставил условий о прекращении огня для продолжения переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Таких условий не выставлялось»,— сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал сообщение США об итогах телефонного разговора, в котором упоминался призыв Дональда Трампа к прекращению огня. «Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина»,— пояснил Дмитрий Песков.

Владимир Путин говорил, что Россия не согласится на временное прекращение огня, а боевые действия должны завершиться после заключения итогового мирного соглашения. С предложением о перемирии прежде выступала Украина.

Лусине Баласян

