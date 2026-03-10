В Ульяновской области задержаны члены запрещенной экстремистской ячейки

В Карсунском районе Ульяновской области задержаны члены запрещенной экстремистской ячейки, сообщило во вторник региональное управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что сотрудниками управления ФСБ во взаимодействии с региональными управлениями МВД, СКР и при поддержке бойцов Росгвардии задержаны организатор и активный участник ячейки экстремистской организации, действовавшей на территории Ульяновска и Карсунского района Ульяновской области. Им предъявлено обвинение в организации экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и участии в ее деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Обвинение было предъявлено в рамках уголовного дела, возбужденного в СУ СКР в октябре 2025 года на основании переданных от УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении пяти активных участников экстремистской ячейки.

По данным УФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемые «участвовали в деятельности преступной группы, пропагандировали среди молодежи идеологию запрещенной в РФ экстремистской организации». Как ранее сообщал «Ъ-Волга», речь идет об ульяновской криминальной группировке «Центр Камаз». Ее члены пропагандировали криминальные традиции, воровской уклад, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении членов общества, не поддерживающих идеологию экстремистского движения. Ранее было установлено, что один из задержанных причастен к совершению вымогательства — за криминальное покровительство фигурант уголовного дела требовал с представителя малого бизнеса ежемесячно 10 % получаемой выручки.

Андрей Васильев, Ульяновск