В Ульяновской области арестованы члены ячейки экстремистского движения

Четверо членов районной ячейки «АУЕ» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) арестованы в Ульяновской области. Их обвиняют в организации экстремистского движения (ч.1 ст. 282.2, до 10 лет лишения свободы) и участии в нем (ч. 2 ст. 282.2, до шести лет лишения свободы), а также в вымогательстве в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом одновременно сообщили СУ СКР, УФСБ и региональное УМВД, на основании совместных оперативно-разыскных мероприятий которых было возбуждено уголовное дело. Задержание происходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомства отмечают, что ячейка действовала на территории Карсунского района Ульяновской области и являлась фактически районным подразделением известной региональной криминальной группировки «Центр-КАМАЗ». Отмечается, что участниками сообщества пропагандировались криминальные традиции, воровской уклад, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессия и насилие в отношении членов общества, не поддерживающих идеологию экстремистского движения. Кроме того, установлено, что один из задержанных причастен к совершению вымогательства — за криминальное покровительство фигурант уголовного дела требовал с представителя малого бизнеса ежемесячно 10 % получаемой выручки.

В ходе обысков по адресам проживания обвиняемых обнаружены и изъяты использовавшиеся при совершении преступлений холодное оружие, средства мобильной связи, компьютерная техника, символика запрещенной экстремистской организации, банковские карты и денежные средства.

Всем четверым уже предъявлены обвинения. Двое признали полностью свою вину, двое — частично. Фигурант уголовного дела, обвиняемый в вымогательстве, вину не признает.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения. Двое обвиняемых заключены под стражу, двоим избран домашний арест.

Силовики отмечают, что пока задержаны не все члены экстремистской ячейки, остальные объявлены в розыск.

Андрей Васильев, Ульяновск