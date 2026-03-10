Венгрия запретила экспорт нефти и бензина из-за роста цен на топливо в ЕС

Правительство Венгрии запретило экспорт нефти, бензина и дизеля после резкого роста цен на топливо в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр экономики страны Мартон Надь.

«Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива»,— написал господин Надь на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Министр уточнил, что венгерские власти решили высвободить запасы нефти в республике на 45 дней.

Также для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта правительство Венгрии ограничило цену на бензин и дизель, говорил премьер-министр страны Виктор Орбан. Решение принято из-за резкого роста цен на нефть в ЕС из-за военной операции США и Израиля против Ирана и остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

9 марта стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $100 за баррель. В этот же день министры финансов Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании провели переговоры, чтобы скоординировать возможное высвобождение стратегических нефтяных резервов для предотвращения инфляционного шока. 10 марта стоимость фьючерса на Brent снизилась более чем на 6% — до $92,54.