ТАСС: Гросси посетит Россию в конце недели

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Россию, заявил источник ТАСС. Последний раз он был в РФ в июне 2025 года.

«Такой визит ожидается в конце недели»,— рассказал источник агентства. Детали он не уточнил.

Во время предыдущего визита в Россию Рафаэль Гросси встретился в Калининграде с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Стороны обсуждали обеспечение безопасности на Запорожской АЭС.

Лусине Баласян