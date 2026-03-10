Подросток получил ножевое ранение в ходе драки в ярославском ТЦ

В Ярославле в результате массовой драки в ТЦ «Аура» 17-летнего местного жителя госпитализировали с ножевым ранением. Об этом сообщают информагентство ТАСС и портал Yarnews.

Ранее областной СК и правительство сообщали, что после драки были госпитализированы четверо подростков. По информации СМИ, у 17-летнего пострадавшего — ножевое ранение, еще у двух подростков 16 лет диагностировано сотрясение мозга. 15-летнюю пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, разбираются в ситуации полиция, следственный комитет и прокуратура. Подозреваемые еще не установлены. Мэр Ярославля призвал к обеспечению безопасности на территории торговых центров города.

Алла Чижова