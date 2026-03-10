В Ессентуках двух инспекторов ДПС подозревают в получении взятки

В Ессентуках двое инспекторов дорожно-патрульной службы подозреваются в получении взятки (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) от автомобилиста на участке трассы «Минеральные Воды — Кисловодск». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, полицейские потребовали деньги за отказ от оформления протокола об административном нарушении. После получения денег они вернули документы автомобилисту и позволили ему продолжить поездку.

Подозреваемые являются сотрудниками взвода первой роты второго отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Ессентуки ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательств. Действия взяткодателя также получат правовую оценку, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев