ЦМАКП: российская экономика находится в одном шаге от стагфляции

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил о том, что российская экономика близка к состоянию стагфляции — сочетанию застоя ВВП и роста цен. Согласно отчету экспертов, с которым ознакомились «Известия», в январе 2026 года ВВП снизился на 2,1% после роста на 1,9% в декабре 2025 года.

Аналитики отмечают стагнацию в большинстве гражданских отраслей промышленности и снижение прибыльности предприятий. Тенденция наиболее заметна в машиностроении и производстве оборудования, уточняет издание.

Рост потребительских цен удается сдерживать за счет укрепления рубля и умеренного спроса, добавляют в ЦМАКП. По оценкам Минэкономики, в марте годовая инфляция составила около 5,7%. В Банке России сочли сценарий стагфляции маловероятным. Регулятор прогнозирует постепенное возвращение инфляции к целевым 4%.