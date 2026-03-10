В Max заявили о росте аудитории до 100 млн пользователей

С момента запуска Мax в мессенджере зарегистрировались 100 млн пользователей. Ежедневно они оставляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков в день. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Max.

Ежедневную аудиторию мессенджера оценили в 70 млн пользователей.

С начала работы платформы пользователи отправили 62 млрд сообщений, совершили более 3 млрд звонков, записали 470 млн видеокружков. Создано 2,2 млн открытых и приватных каналов, число групповых чатов достигло 25,5 млн.