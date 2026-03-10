В Казани площадь строящихся квартир в начале этого года составляет 1,56 кв. м на человека, следует из данных исследования РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань попала в топ-30 городов России по объемам строительства жилья в 2026 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Казань попала в топ-30 городов России по объемам строительства жилья в 2026 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По этому показателю столица Татарстана заняла 28-е место в рейтинге российских городов по объемам строительства жилья. При этом абсолютный объем текущего строительства в Казани превышает 2 млн кв. м жилья. По мнению экспертов, город сохраняет высокие темпы строительства и уже входил в группу лидеров в прошлом году.

ЙошкарОла заняла 40-е место, в столице Марий Эл площадь строящихся квартир в 2026 году составляет 1,24 кв. м на человека, Набережные Челны заняли 49-е место (1,04 кв. м), Киров — 68-е (0,74 кв. м), а Чебоксары — 73-е (0,66 кв. м).

Ранее сообщалось, что в январе—феврале 2026 года в Татарстане ввели около 750 тыс. кв. м жилья.

Анна Кайдалова