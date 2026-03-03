В январе—феврале 2026 года в Татарстане ввели 750 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2026 году ввели 750 тысяч кв. м жилья

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане в 2026 году ввели 750 тысяч кв. м жилья

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Из них 445 тыс. кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Минимальный план по вводу жилья на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» составляет 3,175 млн кв. м. В Минстрое республики заявили, что показатель будет выполнен.

Анна Кайдалова