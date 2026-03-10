Белгородские аграрии не могут обрабатывать 176 тысяч га из-за атак ВСУ

Общая площадь пашни в Белгородской области составляет почти 1,5 млн га, из которых около 1,3 млн планируют засеять в 2026 году. Уменьшение посевных площадей обусловлено невозможностью проведения работ на приграничных территориях. Сейчас выпавшая из оборота площадь составляет 176 тыс. га, но с учетом напряженной оперативной обстановки цифра может увеличиться. Об этом на заседании облправительства доложил вице-губернатор Андрей Антоненко.

В структуре прогнозируемых посевных площадей преобладают зерновые и зернобобовые культуры, которые должны занять 592,9 тыс. га. На технические культуры приходится 536,9 тыс. га, на овощебахчевые и картофель — 42 тыс. га, на кормовые культуры — около 133 тыс. га.

По информации господина Антоненко, потребность в посевном материале зерновых и зернобобовых культур составляет 26,7 тыс. т. В настоящее время запас сельхозпроизводителей составляет 135% от этого объема. Запасы бензина и горюче-смазочных материалов находятся, по его словам, «на достаточном уровне».

Все сельхозтоваропроизводители в приграничных районах установили физическую антидроновую защиту на технику, также заявил Андрей Антоненко. По данным из доклада вице-губернатора, речь идет о 415 единицах техники. Помимо этого, для дополнительной защиты в наличии у аграриев есть 302 объекта радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что тенденция к ухудшению ситуации в приграничье «требует другого уровня подготовки» с точки зрения безопасности. Объемы защиты техники антидроновой сеткой, по его словам, не спасают ни ее, ни жизни людей. Глава региона предложил в перспективе недели провести закрытое совещание с белгородскими аграриями, чтобы довести до них рекомендации по защите людей.

«Наверное, по полям, где мы понимаем — может полететь — надо ставить мобильную защиту от оптоволокна. Наверное, нужно ставить стрелков, которые из охотничьих ружей будут сбивать (дроны)»,— сказал Вячеслав Гладков.

По итогам совещания выработают обязательные к исполнению решения, которые утвердит оперативный штаб.

«Эффективность принятых решений — это отсутствие гибели мирных жителей, задействованных в весенне-полевых работах. Это главный показатель, никто не должен погибнуть. В идеале — никто не должен быть ранен, и ни одна единица техники не должна быть сожжена. Вот тогда отработали хорошо»,— подчеркнул губернатор Белгородской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с использованием не менее 153 беспилотников. Пострадали три человека. Повреждены или уничтожены 23 автомобиля и 15 жилых помещений.

Денис Данилов