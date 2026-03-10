NYT опровергла заявления Трампа о продаже Ирану ракет Tomahawk

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана есть крылатые ракеты Tomahawk, неверны. Об этом пишет The New York Times (NYT). В публикации уточняется, что для передачи этого вида вооружения необходимо согласие Госдепа.

На данный момент, сообщает NYT, кроме США, эти ракеты на вооружении имеют только Великобритания и Австралия. Япония и Нидерланды планируют приобрести их в 2024 и 2025 годах соответственно.

Даже гипотетическое наличие ракеты Tomahawk у Ирана не означало бы ее эффективного применения, отмечает NYT. Для программирования маршрута полета и запуска необходимы специализированное оборудование и совместимые пусковые установки, которых у Тегерана нет, поясняет издание.

Накануне Дональд Трамп говорил, что пока не видел итогов расследования атаки на начальную школу для девочек в Иране. При этом, убежден американский президент, по зданию ударили Tomahawk, которые мог применить Иран или другие обладающие этими ракетами страны.