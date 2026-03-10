Зарубежные СМИ: Каковы сценарии конфликта на Ближнем Востоке?

Иран готов наносить ракетные удары столько, сколько потребуется, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. Он добавил, что военная операция США и Израиля не смогла остановить ядерную программу страны. Переговоры Тегерана и Вашингтона дипломат считает маловероятными из-за «предыдущего очень горького опыта». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Между тем состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он прошел по инициативе американской стороны и продолжался около часа, рассказали в Кремле. В частности, президент России предложил свои идеи по урегулированию конфликта. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что не даст Ирану спровоцировать глобальный энергетический кризис.

Несмотря на интенсивность американо-израильских ударов, Корпусу стражей исламской революции удается держать ситуацию под контролем. Именно его Reuters называет основной силой в Иране, которая определяет стратегию ведения войны. Речь, в частности, о перекрытии поставок энергоносителей. Цель Тегерана — так сильно потрясти мировые рынки, чтобы заставить Вашингтон уступить первым, утверждает агентство.

Помимо борьбы на истощение, Исламская Республика также рассчитывает на свой боевой потенциал. США заверяют, что почти весь ее арсенал уже уничтожен. Однако, по информации источников Reuters, страна сохранила до половины своего довоенного запаса вооружений. Этого хватит, чтобы запускать ракеты еще несколько недель.

Некоторые советники Дональда Трампа были шокированы скачком цен на нефть выше $100 за баррель и предложили американскому президенту подготовить план завершения войны, сообщают источники The Wall Street Journal. По их словам, главу Белого дома в том числе призвали объявить, что основные цели операции в Иране уже достигнуты.

В противном случае из-за неминуемого роста цен на бензин Республиканская партия Трампа может потерять поддержку даже самого лояльного электората. Это особенно важно в преддверии выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Впрочем, не все в администрации американского президента разделяют этот пессимизм. Чиновники разработали пакет мер, которые должны помочь пережить энергетический кризис, говорят собеседники CNN. В частности, чтобы восполнить топливный дефицит, Вашингтон готов снять некоторые санкции с российских компаний. Радикальный же вариант предусматривает прямое вмешательство США в глобальную торговлю энергоносителями.

На этом фоне из Тегерана поступают противоречивые сообщения. По информации региональных источников CNN, Иран планирует взимать «пошлины за безопасность» с танкеров, которые попытаются пройти через Ормузский пролив под флагами государств-союзников США. В то же время в Корпусе стражей исламской революции заявили, что «ни одна капля нефти не покинет Персидский залив».