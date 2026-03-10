HH.ru: 23% свердловчан перестали задерживаться на работе благодаря нейросетям

В Свердловской области 23% работников перестали задерживаться на работе благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ), следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. Эксперты выяснили, что внедрение нейросетей позволило сотрудникам передать рутинные задачи ИИ, что привело к сокращению переработок. У 13% респондентов появилось больше энергии и времени благодаря автоматизации рутинных процессов, а для 35% ИИ сделал работу интереснее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольшее снижение переработок благодаря нейросетям зафиксировано среди юристов (31% опрошенных), работников науки и образования (23%) и IT-специалистов (19%). Также 39% опрошенных сообщили, что ИИ помог им освоить новые навыки для работы, а 35% отметили рост продуктивности и эффективности. Среди финансистов и бухгалтеров 41% опрошенных указал на снижение количества ошибок в работе. В секторе искусства и медиа 70% респондентов заявили о повышении производительности, а 48% — о возможности сосредоточиться на творческих задачах.

Среди преимуществ использования ИИ — повышение безопасности труда, отмеченное 3% респондентов, в основном из строительной и IT-сфер. У 6% участников опроса ИИ позволил получить дополнительный доход, чаще всего это касалось юристов и маркетологов. В то же время 6% опрошенных сообщили, что нейросети никак не изменили их профессиональную деятельность.

«Опрос HH.ru также показал, что часть жителей Свердловской области уже делегировали нейросетям пул рутинных задач, чтобы сосредоточиться на более сложных и творческих рабочих процессах. Так, 3% опрошенных заявили, что в их работе рутины почти не осталось — от 80% до 100% таких задач они передали ИИ. У 13% респондентов этот показатель колеблется между 50% и 80% текучки, еще более трети опрошенных (42%) смогли делегировать от трети до половины своей ежедневной механической работы»,— рассказала директор «HH.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

За последний год Свердловской области значительно вырос спрос на специалистов с навыками работы с нейросетями. В 2025 году было открыто более 630 вакансий, что на 68% больше по сравнению с 2024 годом.

Ирина Пичурина