HH.ru: владеющих навыком работы с нейросетями на Урале стали искать на 68% чаще

В Свердловской области за последний год значительно вырос спрос на специалистов с навыками работы с нейросетями, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru. За 2025 год было открыто более 630 вакансий, что на 68% больше по сравнению с прошлым годом.

Навыки работы с нейросетями особенно востребованы среди дизайнеров и художников, на которых приходится 14% всех таких вакансий. Также высокий спрос на владеющих этим навыком SMM-менеджеров и контент-менеджеров (9%), менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (по 7%). Также работодатели ищут менеджеров по продажам, копирайтеров, редакторов, корректоров, операторов call-центров, специалистов контактных центров, программистов и разработчиков, секретарей, помощников руководителей и ассистентов.

Вакансии свердловчанам предлагают не только местные компании, но и работодатели из других городов, включая Москву и крупные региональные центры. Зарплаты для специалистов с навыками работы с нейросетями достигают 487 тыс. руб. — столько предлагается разработчику встраиваемых систем и компьютерного зрения с учетом релокации в Татарстан. Креативный директор может получать от 250 тыс. руб. в месяц, старший клиентский менеджер отдела по работе с клиентами по финансированию недвижимости — от 164,4 тыс. руб., директолог или специалист по контекстной рекламе — 100-150 тыс. руб.

Ирина Пичурина