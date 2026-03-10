«Моджтаба Хаменеи возвращает в Иран монархию»

Назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики Иран не стало неожиданностью для мировых медиа. Кто-то из наблюдателей счел ироничным то, что режим в Тегеране, пришедший к власти на волне недовольства монархией, теперь сам похож на нее. Кто-то видит в этом не иронию, а едва ли не единственный способ нынешнего режима сохранить легитимность. И, похоже, все считают это назначение крахом надежд противников режима на его скорую смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет погибшего аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера Ирана

Фото: Hadi Mizban / AP Портрет погибшего аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера Ирана

Фото: Hadi Mizban / AP

Tasnim (Тегеран, Иран) Море преданности: сердце Ирана бьется в унисон в поддержку аятоллы Сейида Моджтабы Хаменеи От шумной площади Энкелаб в Тегеране до городов и селений по всей стране… граждане всех возрастов и национальностей брались за руки в знак решимости сохранить надежду и стойкость. Многолюдные собрания по всей стране проходили в 15:00 по местному времени, чтобы люди присягнули на верность новому лидеру исламской революции, аятолле Сейиду Моджтабе Хаменеи… Толпы иранцев кричали, что они ни за что не сдадутся и что враг снова допустил ошибку и ощущает горький вкус поражения.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Новый верховный лидер Ирана сражается с Трампом, Израилем и гневом внутри страны Почти все свои 56 лет Моджтаба Хаменеи был не слишком публичным человеком в Исламской Республике. Он без особого шума окутывал своими сетями аппарат безопасности страны, ее духовное руководство, богатых представителей деловой элиты. Вступая на пост, который занимал его отец, он стоит перед необходимостью не только противостоять США и военной машине Израиля, нацеленных на его падение, но и находящемуся в смятении населению, большая часть которого жаждет избавления от его режима… Моджтаба Хаменеи воплощает в себе все, против чего в последние годы протестуют тысячи людей… безнаказанность, с которой режим… бросает в тюрьму или убивает… политических оппонентов, финансовый непотизм и коррупцию, пронизывающие экономику.

«Аль-Арабия» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) От отца к сыну: Моджтаба Хаменеи, «обновленная версия» правления Али Хаменеи Как и ожидали многие, назначение Моджтабы Хаменеи преемником его отца Али Хаменеи фактически возрождает традицию наследственного правления в Иране. Эта традиция, хотя и в разных формах, существовала в стране на протяжении всей ее истории, от монархий древности до периода Исламской Республики. Система, изначально опиравшаяся на идею покончить с монархией, теперь, похоже, движется в сторону новой модели, напоминающей религиозное семейное правление, при котором власть передается внутри одной семьи и где узы крови и религиозное наследие являются главным источником легитимности... С точки зрения структур власти, такой выбор кажется наиболее практичным и наименее затратным вариантом для режима.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк США) Моджтаба Хаменеи возвращает в Иран монархию У 56-летнего сына и преемника Хаменеи — аятоллы Моджтабы Хаменеи нет ни опыта его отца, ни родословной, как у Хомейни. Его восхождение знаменует крах последней эгалитарной опоры революции, а именно того, что муллы, в отличие от выродившихся персидских шахов, не передают власть династически. С приходом Моджтабы революция вернулась в исходную точку.

Global Times (Пекин, Китай) Сын Хаменеи назначен новым верховным лидером на фоне напряженности и роста цен на нефть Назначение Моджтабы Хаменеи подчеркивает единство Тегерана в нынешних условиях. Он — важная фигура в окружении верховного лидера — имеет влияние на полувоенные формирования басиджей и рассматривается многими инсайдерами как прагматичный лидер, способный поддерживать стабильность во время этого крайне деликатного периода передачи власти. Кроме того, в результате направленных ударов США и Израиля погибли его отец, мать и жена. Это способствовало росту симпатии к нему со стороны политического истеблишмента, что еще больше укрепило его поддержку.

Le Monde (Париж, Франция) Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер, консолидирующий власть консервативного лагеря Ирана Назначение сына Али Хаменеи, малоизвестного деятеля, имеющего тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, свидетельствует о намерении иранского режима сохранить политический статус-кво в условиях продолжения войны с Израилем и США.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов