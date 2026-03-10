В Челябинске рекламу шаурмы признали незаконной

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу шаурмы в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Новости поселок Потанино!». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Установлено, что в рекламе шаурму, которую продают на улице Дундича, называли «самой вкусной». Законодательство запрещает использовать слова, создающие впечатление о превосходстве товара без указания конкретных параметров сравнения. Кроме того, рекламу распространяли без соответствующей маркировки.

Ведомство привлекло нарушителя к ответственности и выдало ему предупреждение. Во время рассмотрения дела рекламу прекратили распространять.

Виталина Ярховска