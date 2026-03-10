Потепление вместе с подтоплением

В Москву пришла весна. По данным синоптиков, на этой неделе температура в столичном регионе заметно превысит климатическую норму.

О том, как долго продержится такая погода и каких значений достигнет температура, рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков:

«В столичный регион приходит очень теплая погода, по-настоящему весенняя. Температурный фон будет соответствовать середине апреля. Волна тепла придет с юго-запада и будет связана с распространением субтропического воздуха. Температурный фон на 5-7 градусов (а в отдельные дни — даже на 8-10) будет превышать климатическую норму для этого времени года.

Продолжится интенсивное снеготаяние, на дорогах будет много талой воды. А что касается конкретных значений, то даже ночи станут плюсовыми: в столичном регионе в темное время суток прогнозируется до +2...+5 градусов, а в дневные часы температурный фон будет достигать +9...+11. Такая погода продолжится всю неделю».

Эксперты предупреждают, что при быстром таянии накопившегося снега возможны локальные половодья. Из-за резкого потепления значительная часть влаги не сможет сразу уйти в ливневую канализацию или впитаться в еще промерзшую почву. В результате возможны подтопления во дворах, на дорогах и в низинных районах города. Что делать жителям в такой ситуации, рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина:

«Работники ЖКХ в первую очередь должны избавиться от навалов снега, которые накопились за зиму. Чем быстрее они вывезут эти горы, тем лучше. По крайней мере, дороги не будут затоплены. И второе, что они должны сделать, — прочистить ливневки. Ливневая канализация должна исправно работать, ведь очень важно, чтобы вода имела естественный сток.

Если в доме затопило подвал — это уже совсем другая история, за которую работники ЖКХ не отвечают. В Москве все территории распределены, и у каждой из них есть свой собственник: муниципалитет, федеральная власть или управляющая компания с дворовой территорией. Нужно сначала определиться, кто владеет территорией и несет за нее юридическую ответственность. После этого становится понятно, куда жаловаться. Бесполезно обращаться в Жилищную московскую инспекцию, если подтопление случилось на федеральной трассе. Месяц можно ждать ответа: уже весна расцветет буйным цветом, а вы его еще не получите».

Между тем аномальное тепло в конце зимы и начале весны — один из устойчивых трендов последних лет, отмечают синоптики. Однако даже после раннего потепления в столице возможны возвраты холодов: снегопады в апреле и даже мае для Москвы остаются вполне обычным явлением.

Андрей Дубков