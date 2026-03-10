На Ставрополье транспортная компания задолжала работникам 9 млн рублей

Прокуратура Нефтекумского округа Ставропольского края выявила в транспортной компании задолженность по зарплате перед 48 работниками на сумму свыше 9 млн руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуроры провели плановую проверку исполнения трудового законодательства и сразу внесли руководителю представление с требованием устранить нарушения. Фирма оперативно погасила весь долг.

Прокуроры проверили банковские выписки и трудовые договоры, чтобы убедиться в правильности расчетов. Сотрудники получили причитающиеся суммы, и прокуратура закрыла вопрос без дополнительных санкций. Руководство фирмы избежало штрафов по ст. 5.27 КоАП РФ, но получило предупреждение о недопустимости повторений.

Этот случай отражает типичные проблемы бизнеса на Ставрополье. Транспортные компании страдают от роста цен на топливо и логистических сбоев, что приводит к задержкам зарплат. В Нефтекумском округе, где нефтедобыча и перевозки формируют экономику муниципалитета с населением свыше 60 тыс. человек, такие инциденты затрагивают сотни семей. Прокуратура ежегодно гасит зарплатные долги на сотни млн руб. в регионе.

Прокуратура Нефтекумского округа продолжает мониторинг трудовых споров. Жители могут обращаться на горячую линию для жалоб, и инспекторы оперативно выезжают на предприятия. Региональные власти публикуют данные о легализации трудовых отношений, подчеркивая роль надзорных органов в защите прав работников. Бизнес в округе получил четкий сигнал: Трудовой кодекс РФ требует строгого соблюдения сроков выплат.

