ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие организации почти на 18 млн руб. за 2025 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за 2025 год оштрафовала на 17,76 млн руб. организации по водо- и теплоснабжению. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сумма штрафов, выданных РСО в 2025 году, выросла на 8,56 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Количество случаев выявленных нарушений увеличилось на семь год к году. По данным ФАС, за 2025 год ведомство выявило 86 нарушений у ресурсоснабжающих организаций (РСО), а также выдало им более 20 предупреждений.

В службе напомнили, что нарушение правил технологического присоединения к сетям коммунальной инфраструктуры ресурсоснабжающими организациями недопустимо. В случае их обнаружения ФАС принимает необходимые меры.

