«Ближайшие преследователи лидеров не смогли сократить дистанцию»

В 20-м туре РПЛ все лидеры потеряли очки, и расклад в первой тройке турнирной таблицы не изменился. «Краснодар» по-прежнему первый, «Зенит» второй, а «Локомотив» третий. Минимальная дистанция между командами — одно очко. За развитием событий на российских футбольных полях следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Зенит» сенсационно уступил «Оренбургу» (1:2), а «Краснодар» с тем же счетом проиграл «Рубину». После этого шанс выйти на первое место получил «Локомотив». Но железнодорожники им не воспользовались. В домашнем матче с «Ахматом» команда Михаила Галактионова пропустила два мяча уже к 26-й минуте. Вернуться в игру после такого начала крайне сложно, но у «Локомотива» получилось. В концовке тайма они отыграли один мяч, а сразу после перерыва счет стал равным (2:2). Главный тренер хозяев Михаил Галактионов говорил о результате на дистанции:

«Как будто нас немножко что-то сковывало сегодня, но это тоже определенный опыт для наших футболистов. Мы им сказали, что надо играть свою игру, спокойнее относиться к результату, а дальше уже смотреть, как ситуация будет развиваться. Поэтому за сегодняшний матч, как говорят, медаль не дают. Надо действовать на дистанции».

Пока первая тройка в турнирной таблице осталась без изменений. Причем ближайшие преследователи лидеров тоже не смогли сократить дистанцию. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:10. А футболисты ЦСКА попали под каток «Динамо», уступив 1:4. Бело-голубые с новым тренером сейчас выносят всех, причем с крупным счетом. Если учитывать Кубок, то в трех матчах динамовцы забили 13 мячей, а пропустили три. Конечно, это радует болельщиков, но эксперты рассуждают об игре команды под руководством Ролана Гусева осторожнее. Как, например, тренер сборной страны Николай Писарев:

«Мы наблюдаем эффект после Валерия Карпина: расслабились и побежали. В любых чемпионатах есть такое. Сначала приходит тренер-диктатор, который меняет многое. А потом появляется тот, кто отпускает вожжи. На короткой дистанции это работает, и мы видим это сейчас. Осталось только посмотреть, как такая тактика будет работать вдолгую».

Завершался 20-й тур РПЛ в Москве матчем «Спартак»—«Акрон». Красно-белые планировали показать болельщикам, что крупное поражение в кубке от «Динамо» — это всего лишь случайность. Но в итоге еще раз продемонстрировали, что с обороной у народной команды проблемы. Зато матч получился самым результативным в туре. «Спартак» пропустил первым и потом, даже выигрывая 3:1, позволил «Акрону» сравнять счет. Лишь в самой концовке красно-белые все-таки забили.

В итоге «Спартак» одержал победу со счетом 4:3 и почти догнал ЦСКА и «Балтику». Если команды первой тройки продолжат ошибаться, то даже у «Спартака» есть шансы побороться за тройку, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«"Спартак" вполне может биться за медали. У нас не такой чемпионат, где все отрываются, и их потом тяжело догнать. Сейчас все возможно».

В 21-м туре «Спартаку» предстоит испытание значительно серьезнее «Акрона». Он встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Краснодар», в свою очередь, сыграет на выезде с клубом «Сочи». «Локомотив» — в Казани с «Рубином», а ЦСКА ждет матч с «Балтикой» в Калининграде.

