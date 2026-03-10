Сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет по обороне СФ
Новый сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Решение об изменении состава этого комитета было принято на заседании Совфеда в марте.
До перехода в Совет Федерации Дмитрий Краснов был заместителем председателя нижегородского заксобрания
Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Краснов избран сенатором вместо Александра Вайнберга, который досрочно сложил полномочия в связи с уходом на СВО. Господин Вайнберг входил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.
Второй сенатор от региона, Ольга Щетинина, входит в комитет по науке, образованию и культуре.