Сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет по обороне СФ

Новый сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Решение об изменении состава этого комитета было принято на заседании Совфеда в марте.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ До перехода в Совет Федерации Дмитрий Краснов был заместителем председателя нижегородского заксобрания

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Краснов избран сенатором вместо Александра Вайнберга, который досрочно сложил полномочия в связи с уходом на СВО. Господин Вайнберг входил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

Второй сенатор от региона, Ольга Щетинина, входит в комитет по науке, образованию и культуре.

