Ставрополь занял 25 место в стране по строительству жилья на душу населения

Ставрополь занял 25-е место в рейтинге РИА Новости по объему жилищного строительства в пересчете на количество жителей за 2026 год.

Город возводит 1,62 кв. м жилья в пересчете на жителя. Этот результат ставит Ставрополь впереди многих центров СКФО. Магас лидирует в округе на 11-м месте с 2,66 кв. м на человека. Нальчик идет следом на 13-м с 2,55 кв. м. Грозный занимает 19-е место с 2,06 кв. м, Черкесск — 21-е с 1,99 кв. м. Владикавказ отстает на 43-м месте с 1,22 кв. м.

В первый месяц 2026 года строители по всей России возвели 116 млн кв. м жилья. Это эквивалент 2,36 млн квартир, подсчитали в ДОМ.РФ. Москва возглавила список с 16,6 млн кв. м. Екатеринбург показал 5,56 млн кв. м, Краснодар — 5,54 млн кв. м. Санкт-Петербург сдал 5,08 млн кв. м, Ростов-на-Дону — 3,45 млн кв. м. Первая пятерка городов обеспечивает треть всего объема строительства в стране.

В относительных показателях Краснодар лидирует с 4,39 кв. м на жителя. Тюмень следует с 3,93 кв. м, Майкоп — с 3,57 кв. м. Ставропольский край активно наращивает темпы ввода жилья. В январе 2026 года регион сдал 124 тыс. кв. м. Это вывело его на 6-е место в России по данным ЕРЗ.РФ. За 2025 год край ввел 1,869 млн кв. м жилья. Регион перевыполнил план почти на 50%. Из них 1,142 млн кв. м приходится на индивидуальное строительство, 727,3 тыс. кв. м — на многоквартирные дома.

В самом Ставрополе с начала 2026 года построили 302 тыс. кв. м. План на год достигает 1,3 млн кв. м. Город уже входил в топ-15 по вводу жилья в 2025 году с 418,8 тыс. кв. м за полугодие. Застройщики вывели на рынок 140,8 тыс. кв. м в январе. Это эквивалент 2,8 тыс. квартир. Ставропольский край занял 4-е место по вводу среди 53 регионов.

Низкий спрос омрачает успехи. К концу 2025 года край возвел 1,9 млн кв. м новостроек. Покупатели выкупили лишь 27% — около 530 тыс. кв. м. Осталось 1,4 млн кв. м невостребованных площадей. Из них 460 тыс. кв. м, или 24%, даже не выставили на продажу. Еще 960 тыс. кв. м, или 49%, готовы к реализации, но ждут покупателей.

Общий ввод жилья по России в 2025 году вырос на 0,4% до 108,1 млн кв. м. Страна сдала 13,9 тыс. многоквартирных домов и 1,34 млн квартир. В крае динамика ввода в январе 2026-го упала на 31% к прошлому году. Эксперты объясняют это переизбытком предложения.

Край выполнил 26% плана по нацпроекту «Жилье» до 2030 года. План составляет 8 млн кв. м. В 2025 году индивидуальные застройщики в Ставрополе добавили 169,1 тыс. кв. м. Объем строительных работ за 11 месяцев достиг 27,5 млрд руб.. Бюджет на 2026 год выделяет средства на инфраструктуру, включая водоводы, для поддержки роста.

Станислав Маслаков