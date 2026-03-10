Ставрополь занял 25 место в стране по строительству жилья на душу населения
Ставрополь занял 25-е место в рейтинге РИА Новости по объему жилищного строительства в пересчете на количество жителей за 2026 год.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Город возводит 1,62 кв. м жилья в пересчете на жителя. Этот результат ставит Ставрополь впереди многих центров СКФО. Магас лидирует в округе на 11-м месте с 2,66 кв. м на человека. Нальчик идет следом на 13-м с 2,55 кв. м. Грозный занимает 19-е место с 2,06 кв. м, Черкесск — 21-е с 1,99 кв. м. Владикавказ отстает на 43-м месте с 1,22 кв. м.
В первый месяц 2026 года строители по всей России возвели 116 млн кв. м жилья. Это эквивалент 2,36 млн квартир, подсчитали в ДОМ.РФ. Москва возглавила список с 16,6 млн кв. м. Екатеринбург показал 5,56 млн кв. м, Краснодар — 5,54 млн кв. м. Санкт-Петербург сдал 5,08 млн кв. м, Ростов-на-Дону — 3,45 млн кв. м. Первая пятерка городов обеспечивает треть всего объема строительства в стране.
В относительных показателях Краснодар лидирует с 4,39 кв. м на жителя. Тюмень следует с 3,93 кв. м, Майкоп — с 3,57 кв. м. Ставропольский край активно наращивает темпы ввода жилья. В январе 2026 года регион сдал 124 тыс. кв. м. Это вывело его на 6-е место в России по данным ЕРЗ.РФ. За 2025 год край ввел 1,869 млн кв. м жилья. Регион перевыполнил план почти на 50%. Из них 1,142 млн кв. м приходится на индивидуальное строительство, 727,3 тыс. кв. м — на многоквартирные дома.
В самом Ставрополе с начала 2026 года построили 302 тыс. кв. м. План на год достигает 1,3 млн кв. м. Город уже входил в топ-15 по вводу жилья в 2025 году с 418,8 тыс. кв. м за полугодие. Застройщики вывели на рынок 140,8 тыс. кв. м в январе. Это эквивалент 2,8 тыс. квартир. Ставропольский край занял 4-е место по вводу среди 53 регионов.
Низкий спрос омрачает успехи. К концу 2025 года край возвел 1,9 млн кв. м новостроек. Покупатели выкупили лишь 27% — около 530 тыс. кв. м. Осталось 1,4 млн кв. м невостребованных площадей. Из них 460 тыс. кв. м, или 24%, даже не выставили на продажу. Еще 960 тыс. кв. м, или 49%, готовы к реализации, но ждут покупателей.
Общий ввод жилья по России в 2025 году вырос на 0,4% до 108,1 млн кв. м. Страна сдала 13,9 тыс. многоквартирных домов и 1,34 млн квартир. В крае динамика ввода в январе 2026-го упала на 31% к прошлому году. Эксперты объясняют это переизбытком предложения.
Край выполнил 26% плана по нацпроекту «Жилье» до 2030 года. План составляет 8 млн кв. м. В 2025 году индивидуальные застройщики в Ставрополе добавили 169,1 тыс. кв. м. Объем строительных работ за 11 месяцев достиг 27,5 млрд руб.. Бюджет на 2026 год выделяет средства на инфраструктуру, включая водоводы, для поддержки роста.