Власти Тамбова направят на благоустройство набережной реки Студенец 209 млн

Муниципальное бюджетное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» объявило аукцион на выполнение работ по благоустройству территории вдоль реки Студенец — от улицы Советской до Рассказовского шоссе в облцентре. Начальная цена контракта — 209,4 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник финансирования — средства учреждения. Приступить к работам подрядчик должен с даты заключения контракта, а завершить их — до 10 октября 2026 года. В его обязанности входят устройство асфальтобетонного и плиточного покрытия, декоративное обрамление береговой линии, озеленение территории, приведение в рабочее состояние систем водоснабжения и охранного телевидения. Победитель тендера также должен обеспечить установку всех малых архитектурных форм (включая качели, карусели, урны, информационные стенды и навигационные столбы), монтаж детских игровых комплексов и строительство павильона «Арт-кластер». Благоустраиваемая площадь — 3,4 га. Гарантийный срок составит три года.

Заявки на торги принимаются до 18 марта, итоги подведут 20-го.

В августе прошлого года стало известно, что Тамбов получит 107 млн руб. за победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Тогда замгубернатора Евгений Зименко сообщил, что эти деньги направят на благоустройство берега реки Студенец.

Кабира Гасанова