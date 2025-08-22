Тамбов получит 107 млн рублей за победу в конкурсе проектов благоустройства

107 млн руб. получит Тамбов по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за победу в номинации «Малые города с численностью населения от 250 до 300 тыс.». На эти деньги планируется благоустроить берег реки Студенец, сообщил в своем Telegram-канале врио заместителя главы региона Евгений Зименко.

На берегу реки должна появиться зона отдыха с арт-объектами, прогулочными дорожками, экотропой и детской площадкой.

В 2026 году там должна появиться зона отдыха с арт-объектами, транзитными прогулочными дорожками, экотропой и детской площадкой.

Белгородские города получили по итогам того же конкурса около 500 млн руб.

Юрий Голубь