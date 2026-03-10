Инвестор получил разрешение на строительство гостиницы «Savoy Покровская»

ООО «Приволжье-инвест» (входит в группу «Гута») получило разрешение на строительство гостиницы на улице Большой Покровской, 12Б в Нижнем Новгороде. Разрешение выдано 20 февраля 2026 года, указано в документах на сайте минстроя Нижегородской области.

Снос зданий на месте строительства гостиницы «Savoy Покровская»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Снос зданий на месте строительства гостиницы «Savoy Покровская»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Инвестор намерен построить в центральной пешеходной улице города пятизвездочную гостиницу «Savoy Покровская» на 170 номеров.

Как писал «Ъ-Приволжье», у инвестора случился конфликт с владельцами помещений рядом с местом строительства. К участку ведут три проезда, но вести стройтехнику через пешеходную улицу не хотят ни власти, ни застройщик. Жильцы в суде стали оспаривать публичный сервитут по проезду мимо домов с прилегающих улиц. Тогда в «Приволжье-инвест» решили использовать прямой заезд с улицы Октябрьской. Однако в этом месте возник конфликт с предпринимателем Галиной Ручковской, владеющей большинством помещений в ОКН «Флигель усадьбы А.В. Мичуриной». Договориться с ней о возмездном использовании двора не удалось, но инвестор договорился с двумя другими собственниками флигеля и пробился к участку, спилив забор.

Галина Шамберина