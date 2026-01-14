Застройщик гостиницы в Нижнем Новгороде пробился к участку, спилив забор

Нанятые застройщиком «Приволжье-Инвест» рабочие спилили ворота и забор во дворе дома №12И на Большой Покровской улице, чтобы спецтехника смогла проехать вглубь исторического квартала на земельный участок, где планируется строительство гостиницы Savoy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО "Приволжье-Инвест" намерено построить гостиницу внутри квартала на месте снесенного кондитерского цеха

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ ООО "Приволжье-Инвест" намерено построить гостиницу внутри квартала на месте снесенного кондитерского цеха

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Один из собственников старинного дома, предприниматель Галина Ручковская вызвала полицию, чтобы остановить снос забора на благоустроенной ей территории. Представители застройщика ссылались на соглашение с двумя другими собственниками, разрешившими «Приволжье-Инвест» работы по «благоустройству» двора. Участковый уполномоченный полиции взял с обеих сторон конфликта объяснения, но не стал препятствовать демонтажу забора, пояснив, что на месте он не может определить законность или незаконность действий строителей.

В полиции проводят проверку, а Галина Ручковская подала в суд на своего соседа, бывшего депутата гордумы Нижнего Новгорода Алексей Белкина. Он на общем собрании собственников дома подписал протокол, разрешивший инвестору работы. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», застройщик гостиницы не мог пробраться к своему участку по другим проездам, так как местные жители перегораживали спецтехнике проезд и отменили сервитут.

Иван Сергеев