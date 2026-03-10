Баканов: Россия против размещения ядерного оружия в космосе

Необходимо продолжать совершенствование международно-правовых инструментов в условиях развития ядерного направления в космосе. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Гонка вооружений в космическом пространстве может оказаться плачевной для всего человечества»,— сказал господин Баканов в интервью журналу «Разведка». Россия, отметил он, на всех международных площадках выступает за устойчивость общепризнанных принципов международного права в космической деятельности. Космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа, подчеркнул господин Баканов.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что в 2024 году Россия предложила разработать международный документ, предотвращающий гонку вооружений в космосе в связи с запретом размещения там оружия. Также, по словам господина Баканова, в апреле 2025 года на встрече глав космических агентств стран-членов БРИКС Россия призвала создать Совет по космосу для оперативного решения возникающих задач. Иностранные коллеги поддержали это предложение, добавил он.