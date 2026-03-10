На Ставрополье в 2025 году сократился рынок ДМС

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в Ставропольском крае демонстрирует противоречивую динамику: в январе—сентябре 2025 года количество договоров упало на 1,3% до 29,8 тыс., но страховые премии выросли на 6,1% до 694,3 млн руб., а выплаты подскочили на 20,4% до 558,7 млн руб., пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные Южного ГУ Банка России.

Такая картина повторяется в соседних регионах: в Краснодарском крае договоров ДМС стало меньше на 19,4% (55,4 тыс.), в Ростовской области — на 11,3% (42,8 тыс.), тогда как в Адыгее число выросло на 55,7% до 3,6 тыс.

Эксперты связывают спад договоров с экономическими факторами, но подчеркивают рост спроса на услуги. Михаил Сильченко, замдиректора по корпоративному страхованию филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае, объясняет увеличение выплат и премий удорожанием медуслуг на 10–30% и повышенной активностью застрахованных. Убыточность по ДМС растет именно из-за этих драйверов, отмечает он. Страховые премии увеличились повсеместно, кроме Адыгеи: на Кубани — на 9,5% до 1,93 млрд руб., в Ростовской области — более чем вдвое до 1,5 млрд руб. Выплаты подскочили в Краснодарском крае на 17,4% до 1,2 млрд руб. и в Ростовской области на 128% до 936,7 млн руб.

Количество урегулированных случаев резко возросло, что подтверждает активность пациентов. В Ставропольском крае оно поднялось с 88,6 тыс. до 99,8 тыс., на Кубани — с 214 тыс. до 288,7 тыс., в Ростовской области — более чем вдвое со 112,5 тыс. до 247,9 тыс., а в Адыгее, напротив, сократилось с 760 до 396. Сильченко прогнозирует рост рынка ДМС на 9–10% в 2025 году в целом по региону, несмотря на спад договоров. В 2026 году спрос продолжит расти, но страховщики адаптируют программы под нужды клиентов.

Ольга Румянцева, руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования «Абсолют Страхование», подтверждает тренд на подорожание. Медорганизации уже подняли цены на услуги в 2026 году в среднем на 12%, а некоторые клиники обещают дополнительный рост в первой половине года. Это толкнет стоимость полисов ДМС вверх на 15–20%, считает она. Аналогичная динамика видна на федеральном уровне: за девять месяцев 2025 года сборы по ДМС в России снизились на 1,9% до 241,2 млрд руб., но корпоративный сегмент (79,3% сборов) вырос на 22,1% до 191,3 млрд руб.

Станислав Маслаков