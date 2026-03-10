FT: СПГ-танкеры начали менять курс с Европы на Азию из-за кризиса в Ормузском проливе

Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокаде Ормузского пролива. Военные действия ограничили поставки по этому маршруту, перекрыв около пятой части мировых объемов сжиженного природного газа, пишет Financial Times (FT).

Через Ормузский пролив проходит до 30% глобальных поставок СПГ. Ограничения спровоцировали острую конкуренцию между азиатскими и европейскими покупателями за свободные объемы топлива, отмечает издание. Несколько газовозов, шедших в Европу, неожиданно изменили курс и направились в Азию, уточняет FT со ссылкой на данные мониторинга судов. Смена курса связана с тем, что азиатские страны, включая Тайвань, Южную Корею и Японию, сильно зависят от поставок СПГ из Катара и ОАЭ, проходящих через пролив.

Цены на СПГ в Азии выросли почти сразу после начала военной операции США и Израиля против Ирана, а летом, из-за сезонного повышенного потребления, необходимость бесперебойных поставок сырья особенно высокая. По оценкам Citigroup, доля катарского газа в импорте Тайваня превысила 30%, для Южной Кореи — 15%, для Японии — 5%.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала боевых действий на Ближнем Востоке Иран пригрозил сжигать все суда «стран-противников», пытающихся пересечь этот коридор. CNN со ссылкой на источник сообщал, что Исламская Республика намерена взимать «пошлины за безопасность» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, которые принадлежат государствам-союзникам США. В Корпусе стражей исламской революции заявляли, что начнут пропускать арабские и европейские суда через Ормузский пролив, если те вышлют американских и израильских послов со своей территории.