В Хакасии девушку обвинили в пропаганде терроризма при общении с несовершеннолетним

Органы безопасности РФ пресекли деятельность 18-летней жительницы Саяногорска, которая отправила несовершеннолетнему жителю Туапсе данные о совершении террористических актов в образовательных учреждениях и инструкции по изготовлению средств поражения, сообщает управление ФСБ по Республике Хакасия.

Незаконную деятельность сторонницы террористической организации выявили во время совместных мероприятий управлений ФСБ по Республике Хакасия и по Краснодарскому краю. По данным российских спецслужб, девушка пропагандировала идеологию запрещенной террористической организации для вовлечения собеседников в незаконную деятельность. Житель Туапсе получил от злоумышленницы видеоматериалы о действиях террористов, нападавших на учебные заведения.

За оправдание терроризма девушке грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Анна Перова, Краснодар