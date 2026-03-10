Новые ограничения введены для иностранцев на работу в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк значительно расширил перечень видов деятельности, которыми не имеют права заниматься в регионе работающие по патентам иностранные граждане. Это следует из постановления главы области, опубликованного 10 марта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ограничительный список производств вошли, в частности, добыча угля (кроме антрацита) подземным способом, добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Иностранцам запрещено работать в производстве кокса, жидкого топлива, фармацевтических препаратов, пестицидов и т. д.

В июне 2025 года Илья Середюк говорил ТАСС, что дефицит кадров в Кемеровской области находится на минимальном значении, в регионе не хватает 27 тыс. человек. Необходимость новых ограничений он объяснял приоритетным трудоустройством россиян и усилением ответственности работодателей.

Валерий Лавский