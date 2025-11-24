В Кузбассе с 2026 года иностранцам запретят работать еще по 18 направлениям

Правительство Кузбасс расширит перечень профессий, на которые будет распространен запрет на работу для иностранных граждан. С 2026 года список будет насчитывать 42 наименования в 24 сферах экономики.

«Например, производство удобрений и лекарственных препаратов, торговля легковыми и грузовыми автомобилями, производство жидкого топлива, добыча руд, деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»,— сообщил глава региона Илья Середюк (цитата по ТАСС).

Губернатор пояснил, что ограничения вводятся для приоритетного трудоустройства россиян и усиления ответственности работодателей в ряде отраслей экономики. При этом господин Середюк отметил, что в Кузбассе сохраняется дефицит кадров.

По его словам, в регионе открыто около 18 тыс. вакансий. Наибольшая нехватка сотрудников коснулась сфер здравоохранения и социальных услуг (15%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (12%), строительной отрасли (11%), транспортировки и обрабатывающего производства (8%).

Как писал «Ъ-Сибирь», с 1 января 2024 года в Кемеровской области был введен запрет на привлечение иностранных граждан с трудовыми патентами на работу в производстве детского питания и диетических продуктов. Также было запрещено привлекать таких сотрудников для работы в такси и на арендованных легковых авто с водителем, в гостиничной сфере, в сфере трудоустройства и подбора персонала, в образовании всех уровней, в общей и специальной врачебных практиках, в косметологии и в массажных салонах.

Александра Стрелкова