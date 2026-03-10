В Ставропольском крае в 2025 году отремонтировали 516 км дорог

Ставропольский край в 2025 году привел в нормативное состояние 516,6 км дорог регионального и местного значения, сообщили в региональном миндоре.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа сообщил, что подрядчики отремонтировали 323 км местных дорог за счет субсидий краевого дорожного фонда, включая 32 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фонд составил рекордные 23 млрд руб., что позволило сохранить темпы работ.

В частности, строители возвели и реконструировали дополнительные 15,8 км местных дорог. Они построили подъезд к детскому лагерю «Лесная Сказка» от трассы Преградное — Тахта — Ипатово в Ипатовском округе, подъезд к 70-квартирному жилому дому в Железноводске с нерегулируемым перекрестком на восточном въезде в город, а также дорогу к хутору Утренняя Долина в Минераловодском округе. Реконструкцию завершили на улице Юго-Восточной в Ставрополе и трассе Ага-батыр — Дыдымкин. Эти объекты отвечали на обращения жителей, поступавшие в министерство и на прямую линию губернатора.

На региональных трассах обновили 170 км. Подрядчики отремонтировали 136 км, из них 97 км по нацпроекту, и провели капремонт на 34 км с освещением на 15 км. Реконструкция затронула 6,5 км участка Георгиевск — Новопавловск и 1,3 км Ставрополь — Аэропорт. За три года край обновил свыше 2 тыс. км дорог, и в 2026 году сохранит темп не менее 300 км местных трасс ежегодно.

Край досрочно завершил 50 объектов на 129 км плюс 375 м мостов, достигнув 81,4% нормативов на региональных дорогах. В опорной сети из 991,4 км обновили 33 км в 2025-м, включая Преградное — Тахта — Ипатово и Георгиевск — Новопавловск. Край поднялся в федеральном рейтинге по доле нормативных дорог и намерен закрепиться в числе регионов с наиболее благополучной ситуацией.

Станислав Маслаков