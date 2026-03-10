Москвичей оставляют офлайн

Бизнесмены рассказали “Ъ FM”, какие варианты работы ищут при сбоях мобильного интернета в столице. Многие пока обходятся временными решениями и ждут улучшения ситуации, другие — экстренно приобретают усилители сигнала или переходят на стационарную связь в пакете с IP-телефонией. С перебоями уже пятый день сталкиваются клиенты кафе, баров, салонов красоты и ПВЗ во многих районах Москвы. Источники “Ъ” на телеком-рынке объясняли происходящее «внешними ограничениями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

У пассажиров столичной подземки в праздничные выходные появилась незамысловатая игра-лотерея: на какой из станций мобильный интернет появится или исчезнет. Но есть те, кому не до гаданий. Подводят партнеры, и цифровые «провалы» приходится заполнять самостоятельно, например, брать на себя задачи курьеров, поделилась управляющая кафе «Циники» Жанна Шпагина. Также, по ее словам, стало меньше обычных звонков:

«Люди не могут забронировать стол, перевести чаевые, а мы не можем предоставить возможность электронного меню.

Я сама вчера ездила на доставки, потому что курьеры отказываются. В центре за Третьим транспортным кольцом сеть еще есть, а внутри все очень плохо».

Некоторую неразбериху с платежами удается компенсировать за счет внимательности и скорости реакций, рассказал владелец «Сюр-бара» Никита Фомкин:

«В барах заказы идут постоянно, так что сложно было контролировать переводы денег. Конечно же, обратились в банки, чтобы нам прислали другое оборудование, которое привязано к Wi-Fi. В противном случае полная чехарда. Просим людей перебрасывать на карты, потому что иначе никак».

В свою очередь, уходовые процедуры требуют стабильности, а вмешательство случая в процесс записи к парикмахеру или мастеру маникюра пока исключить не получилось. Зато стало больше незапланированного фитнеса, заметил основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов:

«Скорее всего, мы будем готовиться к такому формату работы, когда нужно успеть добежать до стационарного интернета. Поэтому да здравствует стационарный интернет».

География провалов связи в столице широкая. Здесь и «Кропоткинская», и «Бауманская», и ВДНХ. На востоке — «Лефортово» и «Авиамоторная». Чуть сложнее ситуация на юге. Фабрика и офис рядом со станциями Остафьево и Бутово справляются за счет прежней предусмотрительности, ведь здесь сбои возникают уже не первый год, поделился опытом гендиректор производителя кожаных изделий Rels Иван Петраков:

«Мы полностью перешли на звонки через IP-телефонию. Достаточно стабильно все работает.

Маршрутизация полностью происходит через интернет без доступа к мобильной сети. Можно, в принципе, эти телефонные узлы встраивать в какие-нибудь системы управления уровня Bitrix 24, amoCRM на свой вкус и цвет».

Но это если говорить про телефонные звонки. С расчетами в магазинах и ПВЗ должен фигурировать элемент удачи, продолжает Иван Петраков:

«Если в офисе есть хоть один человек, у которого есть интернет, то он может зайти в личный кабинет Системы быстрых платежей для юрлиц и создать оттуда QR-код на оплату. Клиент получит фискальный чек. Никаких юридических проблем по 54-му ФЗ возникнуть не должно. Такие же серверы предоставляют ряд финансовых организаций, в том числе банк "Точка", Т-банк, Альфа-банк, ВТБ, "Сбер" и Озон-банк».

Бесконечно можно смотреть на воду, огонь и на то, как печатается фискальный чек, грустно иронизирует основательница сети кофеен «Альпака и кофе» Анна Кертанова:

«Оценить потери, наверное, пока не могу. Это все еще длящееся событие, и непонятно, улучшится ситуация или нет. Один чек может несколько минут печататься. Здорово, что он, конечно, печатается даже без интернета, но процесс обработки заказа очень сильно удлинился».

9 марта сообщений о сбоях в сравнении c обычными выходными меньше не стало. О проблемах с мобильным интернетом сообщали и жители Санкт-Петербурга. За пределами столиц бизнес лишь констатирует, что ситуация давно знакома.

Станислав Крючков, Николай Малышев