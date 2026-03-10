«Школу ремесленных учеников» в Арзамасе купит «Силач»

Победителем аукциона по продаже здания объекта культурного наследия (ОКН) «Школа ремесленных учеников» на проспекте Ленина, 101 в городе Арзамасе Нижегородской области признано ООО «Силач». В торгах участвовали два претендента, указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

При начальной цене 32,9 млн руб. победитель предложил почти 39,84 млн руб. Вторым участником был ИП Дмитрий Владимирович Таланов, предложивший 39,5 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание находится в неудовлетворительном состоянии. Это уже вторая попытка его продать. В 2025 году трехэтажное здание выставляли на торги за 43,5 млн руб.

Покупатель получит право аренды земельного участка под зданием. Также он в срок до 20 декабря 2028 года должен провести работы по сохранению ОКН.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Силач» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году. Генеральный директор — Сергей Михайлович Чахлов, учредители — он же и Владимир Юрьевич Дряхлов. Основной вид деятельности ООО — деятельность в области спорта.

Галина Шамберина