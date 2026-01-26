«Школу ремесленных учеников» повторно выставили на торги в Арзамасе

ДОМ.РФ выставил на торги здание объекта культурного наследия (ОКН) «Школа ремесленных учеников» в городе Арзамасе Нижегородской области. Начальная стоимость лота составляет 32,9 млн руб., указано на сайте торгов.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Это уже вторая попытка его продать. В 2025 году трехэтажное здание на проспекте Ленина, 101 выставляли на торги за 43,5 млн руб. Сейчас оно подешевело на 24%. Итоги нового конкурса подведут 6 марта 2026 года.

Покупатель здания получит право аренды земельного участка под ним. Также он в срок до 20 декабря 2028 года должен провести работы по сохранению ОКН.

Галина Шамберина