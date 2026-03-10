В Мурманске произошла авария на теплосетях

В Мурманске в части домов и соцучреждений отключены теплоснабжение и горячая вода. В одной из школ ввели дистанционный режим обучения, сообщил в Telegram мэр города Иван Лебедев.

По данным энергетиков, в Октябрьском районе при локализации повреждения на теплосети «Мурманэнергосбыта» и проведении ремонта проводили переключения на оборудовании Мурманской ТЭЦ. При обратном подключении был выявлен дефект задвижки. Энергетики уже занимаются устранением проблемы. Число домов, которых затронуло отключение, не уточняется.

В гимназии №2 принято решение о сокращении учебного дня. В школе №58 учеников переводят на дистанционку

23 января Мурманск и Североморск из-за обрушения опор линии электропередачи (ЛЭП) остались без электричества, отопления и горячей воды. Восстановление подачи электричества заняло четыре дня. Днем 31 января часть жителей двух городов вновь остались без электричества. 4 марта в Мурманске повторно произошел сбой подачи электричества.